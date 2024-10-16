İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oldu
İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Boğazda sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Boğazda sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Büyükekşi'yi rezil etti
Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına tecavüz etti, öz anne videoya çekti
Yenidoğan çetesinin telefon kayıtları kan dondurdu
Domuz eti kullanmakla suçlanan Yusuf, rüzgarı terse çevirdi
İzleyiciyi ayaklandıran "Üvey anneyle ilişki" sahnesi
ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.