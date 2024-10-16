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İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oldu

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oldu
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İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Boğazda sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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