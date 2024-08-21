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İstanbul Boğazı'nda Tekne Battı: 1 Kişi Kayboldu

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İstanbul Boğazı'nda içinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne battı. Denize düşen 3 kişi ve köpek kurtarılırken, 1 kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL Boğazı'nda içinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne gece saatlerinde battı. Denize düşen 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, 1 kişi denizde kayboldu. Denizde kaybolan Emre Erdoğan'ı (30) arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin batmasıyla 1 kişi gözden kaybolurken, 3 kişi ve köpek yüzmeye başladı. O sırada teknesiyle olayın yaşandığı yere yakın bir noktadan geçen tekne kaptanı Akın Bektaş sesleri duyarak 3 kişiyi ve köpeği kurtararak tekneye aldı. Kurtarılan vatandaşlar ve köpek kıyıya çıkarılarak polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kıyıya çıkarılan 3 kişinin ve köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, denizde kaybolan Emre Erdoğan için arama çalışması başlatıldı.

Gece saatlerinde başlayan arama çalışmaları sabah saatlerinde geniş bir alana yayıldı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra, Deniz polisi ve İtfaiye ekipleri de katılıyor. Çalışmalar kapsamında yüzey araştırması devam ederken, AFAD ekipleri de drone kamerasıyla çalışmalara katılıyor. Aile üyelerinin de Sarıyer'deki bekkleyişi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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