İstanbul Boğazı'nda Tanker Trafiği Askıya Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

249 metre boyundaki Tenacity Venture isimli tanker, Kandilli önlerinde hızı düşmesi sonucu İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Olay yerine kurtarma römorkerleri gönderildi.

İSTANBUL Boğazı'nı geçerken Kandilli önlerinde hızı düşen 249 metre boyundaki Tenacity Venture isimli tanker sebebiyle, boğazdaki gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkerleri olay yerine yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı

Binlerce yıl hapis cezası istenen firari sanıklar yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.