İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek İstmarin Tarabya Tekne Park'ta emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel