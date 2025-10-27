İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda, Beykoz önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek İstmarin Tarabya Tekne Park'ta emniyete alındığı bildirildi.