İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuleli önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne, "KEGM-4" hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Kuleli'ye yanaştırıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
