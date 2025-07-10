İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda Bebek önlerinde makine arızası yaşayan 5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'nda Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içerisinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.
Teknenin, "TAHLİSİYE-9" botunca yedeklenerek Bebek sahiline emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel