İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

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İstanbul Boğazı'nda Bebek önlerinde makine arızası yaşayan 5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içerisinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.

Teknenin, "TAHLİSİYE-9" botunca yedeklenerek Bebek sahiline emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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