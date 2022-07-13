İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı İstanbul Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı. İstanbul Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı güney giriş seperasyon hattında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel İstanbul Boğazı Marina Güncel Haberler

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