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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı güney giriş seperasyon hattında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Boğazı Marina Güncel Haberler

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