İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı güney giriş seperasyon hattında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel