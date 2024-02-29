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İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Açıldı

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İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, güney-kuzey yönünde yeniden açıldı.

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, güney-kuzey yönünde yeniden açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30 itibarıyla kuzey-güney, 05.43 itibarıyla da güney-kuzey yönünde durdurulan gemi trafiği, 15.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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