İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Açıldı
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, güney-kuzey yönünde yeniden açıldı.
İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, güney-kuzey yönünde yeniden açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30 itibarıyla kuzey-güney, 05.43 itibarıyla da güney-kuzey yönünde durdurulan gemi trafiği, 15.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldı.
Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmuştu.