İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor (4) - Haberler

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İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor (4)

AA - Cemaleddin Turan - Güncel
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İstanbul Boğazı'nda SAS timi tarafından yapılan inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının imha edilmesinin ardından, mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak amacıyla olay yerine intikal ediyor.

İstanbul Boğazı'nda SAS timi tarafından yapılan inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının imha edilmesinin ardından, mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak amacıyla olay yerine intikal ediyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden "mayın benzeri bir cisim görüldüğü" ihbarında bulunulmasından sonra SAS timi bölgeye intikal ettirildi.

Söz konusu cisim, mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekilerek incelemeye alındı. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak üzere olay yerine sevk edildi.

Boğaz'daki arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor (4)

İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor (4)

İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor (4)

AA / Cemaleddin Turan - Güncel

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