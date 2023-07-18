İstanbul Boğazı'nda Mayın İhbarı: Cisim Havan Topu Mermisi Çıktı

İstanbul Boğazı'nda midye toplamak için dalış yapan bir kişi, mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda cismin havan topu mermisi olduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri su altında arama yaptı. Yapılan arama sonucunda patlamamış halde top mermisi bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan top mermisi, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü. Denizde yapılan arama ve top mermisinin çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

- İstanbul