İstanbul Boğazı'nda makinesi arızalanan tekne kurtarıldı İstanbul Boğazı Umuryeri açıklarında makine arızası yaşayan içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarılarak Beykoz'a yanaştırıldı. İstanbul Boğazı Umuryeri açıklarında makine arızası yaşayan içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarılarak Beykoz'a yanaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Umuryeri açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Beykoz'a emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel İstanbul Boğazı Twitter Güncel Haberler

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