İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Haberler

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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Galatasaray Adası önlerinde makine arızası yapan ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

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Galatasaray Adası önlerinde makine arızası yapan ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Galatasaray Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bebek Koyu'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Galatasaray Adası Bebek Güncel Haberler

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