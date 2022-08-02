İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı
Galatasaray Adası önlerinde makine arızası yapan ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
- Güncelleme:
Galatasaray Adası önlerinde makine arızası yapan ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Galatasaray Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bebek Koyu'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel