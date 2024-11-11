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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı
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İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken makine arızası yapan SATURN-1 isimli tanker, Kıyı Emniyeti'nin koordinesinde Küçükçekmece'ye demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarılarak Küçükçekmece'ye demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yapan SATURN-1 isimli 141 metre boyundaki boş tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde ve KURTARMA-11 römorkörümüzün yedeğinde Küçükçekmece'ye demirletildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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