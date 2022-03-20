İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan gemi kurtarıldı - Haberler

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İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan gemi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan gemi kurtarıldı

İSTANBUL Boğazı'nda makina arızası yapan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İSTANBUL Boğazı'nda makina arızası yapan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Gemi, Büyükdere'de güvenli bir şekilde demirletildi.

Kocaeli'nden Köstence'ye seyir halinde bulunan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi Poyrazköy açıklarında makina arızası yaparak yardım çağrısında bulunmuş ve boğaz çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. ANNAMARIA D isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, Kurtarma-8,  Kurtarma-10 römorkörleri ve KEGM-6 botunun refakatinde kurtarıldığı bildirildi. Gemi, Büyükdere'ye emniyetle demirletildi.


İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan gemi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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