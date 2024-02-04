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İstanbul Boğazı'nda Kılavuz Kaptan Hayatını Kaybetti

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İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşen kaptan hayatını kaybetti. Kılavuz Kaptan Oğuz Kök'ün hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yılmaz OKUR /İSTANBUL, İSTANBUL Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında, denize düşen kaptan hayatını kaybetti. Kılavuz Kaptan Oğuz Kök'ün hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı güney girişinde meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök, kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için Cook Adaları bandıralı 176 metrelik NEW SIHAM isimli gemiye çıktı. Bu sırada çarmıhtan (merdiven) denize düşen Kök hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

İTÜ Denizcilik Güverte Bölümünden mezun olan Kaptan Oğuz Kök 2006 yılının Şubat ayında İstanbul Boğazı Kuzey-Güney geçişi yaparken dümen arızası yapan, 160 bin ton koresen yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe Sarayı önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İstanbul Boğazında kılavuzluk hizmeti vermek için transfer botunda bulunan iki denizcimiz denize düşmüş, hemen hastaneye ulaştırılan denizcilerimizden kılavuz kaptan Oğuz Kök hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz" denildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz Kök şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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