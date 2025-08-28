İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, akıntıya rağmen arama çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki 'Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. İstanbul Boğazı'nda etkili olan akıntıya rağmen Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları Rumeli Feneri'nde dalış yaparak Svechnikov'u ararken Sahil Güvenlik İBB itfaiyesine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri Kuruçeşme'de dalış gerçekleştirdi.

