İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücü için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'u bulmak için arama çalışmaları 3. gününde sürüyor. Dalgıç ekipler, farklı bölgelerde dalışlar yaparak Svechnikov'u arıyor.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'u, arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3'ÜNCÜ GÜN

Rus sporcu Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları Rumeli Feneri'nde dalış yaparak Svechnikov'u ararken Sahil Güvenlik İBB itfaiyesine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri Kuruçeşme'de dalış gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
