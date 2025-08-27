İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Sporcu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Derya EVREN KORKMAZ / İSTANBUL, – İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları sürerken eşi Antonina Svechhnikova'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Rusya'dan üç öğrencisiyle birlikte gelerek İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları sürerken eşi Antonina Svechhnikova'nın emniyette verdiği ifade oraya çıktı. İfadesinde, Beykoz Kanlıca İskelesi'nden saat 10.00'da başlayan yarışa katılan eşine yarışın ardından ulaşamadığını ifade eden Antonina Svechhnikova, "Eşim bitiş yerine gelmedi, kimse de görmedi. 24 Ağustos saat 10.00'dan beri kendisine ulaşamıyorum, hayatından endişe ediyorum" dedi.