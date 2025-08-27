İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Sporcu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrasında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un eşi Antonina Svechhnikova, emniyetteki ifadesinde, eşinin bitiş yerine ulaşmadığını ve hayatından endişe ettiğini belirtti.

Derya EVREN KORKMAZ / İSTANBUL, – İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları sürerken eşi Antonina Svechhnikova'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Rusya'dan üç öğrencisiyle birlikte gelerek İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları sürerken eşi Antonina Svechhnikova'nın emniyette verdiği ifade oraya çıktı. İfadesinde, Beykoz Kanlıca İskelesi'nden saat 10.00'da başlayan yarışa katılan eşine yarışın ardından ulaşamadığını ifade eden Antonina Svechhnikova, "Eşim bitiş yerine gelmedi, kimse de görmedi. 24 Ağustos saat 10.00'dan beri kendisine ulaşamıyorum, hayatından endişe ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.