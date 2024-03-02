İstanbul Boğazı'nda Kardeşlik Kupası Yat Yarışları Nedeniyle Gemi Trafiği Askıya Alındı
İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle gemi trafiği çift yönde askıya alındı. Yarışların sona ermesiyle birlikte gemi trafiği normale döndü.
İstanbul Boğazı'nda, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle çift yönde askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Marmara Yelken Spor Kulübünce (MYK) İstanbul Boğazı'nda 8'incisi düzenlenen MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları dolayısıyla Boğaz'da gemi trafiği saat 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı.
Gemi trafiği, yarışların sona ermesinin ardından saat 17.00 itibarıyla normale döndü.