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İstanbul Boğazı'nda İki Yük Gemisi Çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda İki Yük Gemisi Çarpıştı
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İstanbul Boğazı'nın Üsküdar açıklarında meydana gelen çatışmada iki yük gemisi çarpıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda römork sevk edilerek, hasar tespiti ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili daha fazla bilgi almak için yetkililerden açıklama bekleniyor. Çarpışmanın sebebi ve gemilerin durumu hakkında hala belirsizlikler devam ediyor.

İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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