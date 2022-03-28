İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı - Haberler

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İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu rapor edilmiş olup, gemi trafiği çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

İstanbul Boğazı, Gemi, Güncel, Haberler

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