İstanbul Boğazı'nda Genel Kargo Gemisi Makine Arızası Geçirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan genel kargo gemisinin emniyetle Büyükdere'ye demirletildiğini açıkladı.

Bakanlıktan, söz konusu olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Arda isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşadığı belirtilen açıklamada, "Gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
