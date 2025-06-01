İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı
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40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yarışların tamamlanmasının ardından kuzey-güney yönüyle yeniden başladı.

İstanbul Boğazı'nda 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alınan transit gemi trafiği, kuzey-güney yönlü açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çift yönde ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışlarının tamamlanmasının ardından kuzey-güney yönlü olarak açıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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