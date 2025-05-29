İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı
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Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Gemisi'nin geçişi tamamlandı ve İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönünde açıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi Gemisi'nin geçişini tamamlamasının ardından kuzey-güney yönünde açıldı. ???????

Yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle sabah saat 08.00'de çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 20.00 itibarıyla kuzey-güney yönünde açıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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