İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Gemisi'nin geçişi tamamlandı ve İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönünde açıldı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi Gemisi'nin geçişini tamamlamasının ardından kuzey-güney yönünde açıldı. ???????
Yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle sabah saat 08.00'de çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 20.00 itibarıyla kuzey-güney yönünde açıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel