İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi, Yelken Yarışları Nedeniyle Askıya Alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
İSTANBUL Boğazı'nda transit gemi trafiği, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel