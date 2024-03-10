İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü. Sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili olan bölgede, saat 14.30'de güney-kuzey yönünde seferler başladı.
İstanbul Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, saat 04.15 itibarıyla çift yönlü durdurulan gemi trafiği, saat 14.30'de güney-kuzey yönünde açıldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nın yüksek kesimleri ve kuzey bölgelerinde sis etkili olmuştu.