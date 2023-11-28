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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı (2)

28 Kasım 2023 19:54 Son Güncelleme: 19:55 Abone Ol

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ YEREL TRAFİK DE ASKIYA ALINDIUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yerel trafik, saat 19.00 itibariyle geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.