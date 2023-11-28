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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı (2)

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İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ YEREL TRAFİK DE ASKIYA ALINDIUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yerel trafik, saat 19.00 itibariyle geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ YEREL TRAFİK DE ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yerel trafik, saat 19.00 itibariyle geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Boğazı Ulaşım Hava Durumu Güncel Haberler

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