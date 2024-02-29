İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Durdu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü durdurulduğu bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.

Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.