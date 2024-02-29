İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Durdu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde yoğun sis görüldü.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü durdurulduğu bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.
Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.