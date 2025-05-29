İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İSTANBUL Boğazı gemi trafiği, Osman Gazi Gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı. Osman Gazi Gemisi Boğazdan geçişine başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı transit gemi trafiği Osman Gazi (Yüzer doğalgaz/petrol üretim ve/veya depolama tesisi) gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.Osman Gazi Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçişine başladı. Geminin geçişi havadan da görüntülendi.