İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
İstanbul Boğazı, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği saat 06: 50 itibariyle 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.