İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı Güncel Haberler İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken arıza yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken arıza yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: " İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı." Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarıyla 107 metre boyundaki kargo gemisi İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonu ve kılavuz kaptan eşliğinde Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür İstanbul Boğazı İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.