İstanbul Boğazı'nda Gem Trafiği Yeniden Açıldı
İstanbul Boğazı, yedekli gemi geçişi nedeniyle çift yönde askıya alınan gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldı.
Alınan bilgiye göre, Haydarpaşa Limanı çıkışlı, yedekli gemi geçişi sebebiyle Boğaz, çift yönde trafiğe kapatıldı.
Geminin geçişinin tamamlanmasının ardından Boğaz, saat 16.00 itibarıyla güney-kuzey yönde yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel