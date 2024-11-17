İstanbul Boğazı'nda Dümen Arızası Nedeniyle Geçici Olarak Transit İkame İlan Edildi

(İSTANBUL) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yapan Nazan isimli 114 metre boyundaki tanker nedeniyle İstanbul Boğazı'nın çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yapan Nazan isimli tanker sebebiyle İstanbul Boğazı çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yapan NAZAN isimli 114 m boyundaki tanker için, KURTARMA-7 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."