İstanbul Boğazı'nda balıkçı gemisi ile çatışan kargo gemisi kurtarıldı - Haberler

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İstanbul Boğazı'nda balıkçı gemisi ile çatışan kargo gemisi kurtarıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul Boğazı'nda balıkçı gemisi ile çatışan kargo gemisi kurtarıldı

??????? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan 99 metre boyundaki VECTIS ISLE isimli kargo gemisinin Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildiğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - ??????? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan 99 metre boyundaki VECTIS ISLE isimli kargo gemisinin Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bulgaristan'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan 99 metre boyundaki VECTIS ISLE isimli kargo gemisine Kurtarma-11, Mehmetçik ve KEGM-6 römorkörleriyle müdahale edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "VECTIS ISLE isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kurtarma-11 römorkörümüz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Türkeli Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bulgaristan, Yunanistan, İstanbul, Güncel, Haberler

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