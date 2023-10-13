İstanbul Boğazı'nda arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı
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İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Küçüksu Kasrı önlerinde makine arızasından dolayı sürüklenen, 3 kişinin bulunduğu 5 metre boyundaki tekne, Tahlisiye-9 adlı can kurtarma botunca yedeklenerek emniyetle Göksu Deresi bölgesine yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Güncel