İstanbul Boğazı'nda Arızalanan Gemiden Dolayı Gemi Trafiği Askıya Alındı
İsrail'den Bulgaristan'a giden 106 metre boyundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında arıza yaptı. Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı ve bölgeye kurtarma römorkörleri sevk edildi.
İsrail'den Bulgaristan'a seyir halinde olan 106 metre boyundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında arıza yaptı. Gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken, bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.