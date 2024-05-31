İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi trafiği kapatmıştı, arıza giderildi

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda arızalanan CORNELIA isimli geminin arızasının giderildiğini açıkladı.

CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi, İstanbul Boğazı'nın Beşiktaş önlerinde makine arızası yaptı. Geminin arızalanması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğe kapatıldı. Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, CORNELIA adlı gemideki arızanın giderildiği belirtildi. Açıklamada, "CORNELIA isimli gemi makinesini çalıştırdı; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 Römorkörlerimiz refakatinde Boğaz seyrine devam etmektedir" denildi.