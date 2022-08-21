İSTANBUL BOĞAZI'NA ATIK DÖKEN GEMİLERE 36,7 MİLYON LİRA CEZA

Denizleri korumak adına yapılan çalışmalarla da, boğazı transit geçiş olarak kullanan veya limana yanaşan gemilerden yılda ortalama 200 bin metreküp petrol, bulaşmış atık, pis Su, çöp ve baca gazı filtrasyon atıkları toplanıyor. Mavi sularda gerçekleştirilen bu çalışmalar, havadan görüntülendi.

BİR LİTRE YAĞ MİLYON METREKÜP SUYU KİRLETİYOR, MÜSİLAJ İÇİN BİR TEHDİT

"DENİZE ATIK BIRAKAN GEMİLERE TOPLAM 36.7 MİLYON CEZA KESİLDİ"

TALEP ÜZERİNE BOĞAZDA DEMİRLEYEN GEMİLERE ULAŞILIYOR

"YILDA 22 BİN 500 METREKÜP ATIĞI GERİ KAZANDIRIYORUZ"

Atıkları türlerine göre ayrı haznelere doldurduklarını belirten Fatih Hoşoğlu "Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi'ne atıkları getiriyoruz. İçerisinde sintine ve slop dediğimiz atıklar var. Bunlar petrol türevi yüksek atıklar. Burada atığın içerisindeki yağ ve suyu ayırıp arıtma işlemi gerçekleştiriyoruz. İçerisindeki yağlı atıkları ayırdıktan sonra su kısmını arıtarak İSKİ'nin deşarj kriterine uygun hale getiriyoruz ve buraya deşarj ediyoruz. Diğer geri kalan yağlı kısmı hem enerji sektörüne hem de bertaraf tesislerine gönderiyoruz. Yılda yaklaşık biz 22 bin 500 metreküp atığı geri kazandırıyoruz. Topladığımız atık miktarı ise yaklaşık 200 bin metreküp" diye konuştu.