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İstanbul Boğazı Kabotaj Bayramı ve yat yarışları nedeniyle kapatıldı

İstanbul Boğazı Kabotaj Bayramı ve yat yarışları nedeniyle kapatıldı

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İstanbul Boğazı, Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat Yarışları sebebiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü (MDK) Kabotaj Kupası Yat Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 07.10 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı İstanbul Boğazı Moda Güncel Haberler

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