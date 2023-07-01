Üye Girişi
Haberler
İstanbul Boğazı Kabotaj Bayramı nedeniyle kapatıldı

İstanbul Boğazı Kabotaj Bayramı nedeniyle kapatıldı

Güncel Haberler

Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, ulaşıma açıldı.

Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, ulaşıma açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat Yarışları dolayısıyla saat 07.10'da kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın saat 18.00 itibarıyla ulaşıma açıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı İstanbul Boğazı 1 Temmuz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title