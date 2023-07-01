İstanbul Boğazı Kabotaj Bayramı nedeniyle kapatıldı

Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, ulaşıma açıldı.

Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, ulaşıma açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat Yarışları dolayısıyla saat 07.10'da kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın saat 18.00 itibarıyla ulaşıma açıldığı duyuruldu.