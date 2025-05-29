İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Osman Gazı Gemisi Nedeniyle Askıya Alındı

İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Osman Gazı Gemisi Nedeniyle Askıya Alındı
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İstanbul Boğazı, Osman Gazı Gemisi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İSTANBUL Boğazı gemi trafiği, Osman Gazı Gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı transit gemi trafiği Osman Gazı (Yüzer doğalgaz/petrol üretim ve/veya depolama tesisi) gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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