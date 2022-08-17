İstanbul Boğazı çıkışında kargo gemisi arızalandı
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Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halinde olan "SUN UNICORN" isimli kargo gemisinde, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında makine arızası meydana geldi.
Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halinde olan "SUN UNICORN" isimli kargo gemisinde, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında makine arızası meydana geldi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 99 metre boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün ivedilikle olay yerine sevk edildiği belirtildi.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel