İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor

İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisimle ilgili çalışmalar sürerken, denizde mayın benzeri cisim bulunması ihtimaline karşı arama çalışmaları yürütülüyor.

Boğaz'daki ticari bir gemide bulunanların denizde mayın benzeri bir cisim görerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından emniyete alınan cismin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Boğaz'ın başka noktalarında mayın benzeri cisim olma ihtimaline karşı ekipler arama çalışması yapıyor. Çalışmalara Anadolu Feneri açıklarında havadan helikopterle de destek veriliyor.

Bir vatandaş tarafından görüntülendi

Öte yandan deniz üzerindeki mayın benzeri cisim, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Söz konusu görüntüde cismi çeken vatandaşın, "Türkiye deniz sahasında mayın görüldü. Şu anda demir alıp kalkıyoruz. Sahil Güvenlik botu da geldi." dediği duyuluyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." bilgisi verilmişti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.