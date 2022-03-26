İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı
AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
AA / Fırat Taşdemir - Güncel