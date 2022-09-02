Boğaz'da sürüklenen gemi Ahırkapı açıklarına demirledi
Güncel Haberler
İSTANBUL Boğazı'nda sürüklendikten sonra Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli gemi, Ahırkapı açıklarına demirlendi.
İSTANBUL Boğazı'nda sürüklendikten sonra Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli gemi, Ahırkapı açıklarına demirlendi.
Bebek Sahili'nde dün akşam saatlerinde karaya oturan Lady Zehma isimli gemi, Kıyı Emniyeti'nin yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Gemi, römorkörler eşliğinde Fatih'te bulunan Ahırkapı'ya götürülerek demirledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel