- Bilal Erdoğan : Katillerin aynı odaklar olduğunu biliyoruz

Gökçe KARAKÖSE, Emre Can URAN / İSTANBUL, ( DHA)- MİLLİ İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, yeni yılın ilk gününde 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde buluştu. Binlerce kişi sabah namazının ardından köprüye akın etti. Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de, Filistin'de düşen şehitlerin de, öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Bizler Amerika'nın arkasında durduğu Siyonist düzene karşı birliğimizi sağlayacağımıza söz veriyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu iş ateşkesle bitmeyecek" dedi.

Milli İrade Platformu 308 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'den kortejler hareket etti. Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da deniz yoluyla alana ulaştı. Vatandaşlar sloganlar atıp, tekbir getirdi. Binlerce kişi Türk bayrağı, Filistin bayrağı, İsrail'i protesto eden pankartlarla Galata Köprüsü'ne akın etti.

Yürüyüşe, Filistin Büyükelçisi Fead Mustafa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok bakan, milletvekili, ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunan programda Abdurrahim Karakoç'un 'Kardan aydınlık' bestesi seslendirildi. Katılımcılar da cep telefonlarının ışıklarını açarak şarkıya eşlik etti.

Köprüde, 250 bin kişinin toplandığı bildirildi.

"FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ: DİRENİŞE ZAFERİ KAZANANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Filistin Büyükelçisi Fead Mustafa, "Biz Filistinli olarak kaybettiğimiz insanlar için acı çekiyoruz. Her zaman din ve siyasi haklarımız ebedi şekilde kalacaktır. Kudüs'e ve Mescidi Aksa'ya olan sevgimiz hiçbir zaman kırılmayacaktır. Yavrularımızdan birisi İsrail'in işgalini bitirip Kudüs'ün camilerinde bayraklarımızı dalgalandıracaktır. Direnişe zaferi kazanana kadar devam edeceğiz. Netanyahu katili ve bütün çeteleri tarihin çöplüğüne gidecektir. Bütün Türk halkına bizim davamızda birleştiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİN VE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIN KATİLLERİNİN AYNI ODAKLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Bilal Erdoğan, "7 Ekim'de İsrail naziliği tarihin en kanlı katliamlarından bir tanesine başladı. Her gün yüzlerce masumu, yüzlerce çocuğu katletti. Onlarca yıldır olduğu gibi Filistin topraklarındaki kardeşlerimizin haklarını gasbetmeye, canlarını, mallarını almaya yeni bir boyutta devam etti ve dünya buna seyirci kaldı. Bu sabah, yılın ilk gününün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. 12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden, uyumayan, uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de Filistin'de düşen şehitlerin de, öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bizler kayıtsız kalamayız çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz, çünkü Mescidi Aksa bizim kutlu mabedimiz. Kayıtsız kalamayız çünkü Hz. Ömer'den Selahattin Eyyübiye, Yavuz Sultan Selim'e kadar bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanlarıyla sulamıştır ve bu topraklarda 3 dinin mensuplarının da huzur ve barış içerisinde yaşamalarını temin etmişlerdir. Bizler kayıtsız kalamayız çünkü topraklarımız üzerinde gözü olanlar, safsatalarıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız. Verdiğimiz son 12 şehitten önce gelen on binlerce şehidimizin de katilleri de aynı olduğu için kayıtsız kalamayız.

"AYASOFYA'NIN PRANGALARININ KIRILMASI KUDÜS'ÜN, MESCİD-İ AKSA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İLK ADIMIDIR"

Bilal Erdoğan, "Yılın ilk gününün sabahında Galata Köprüsü'nde yüz binler biliyoruz ki, terörle mücadelede yıllar boyunca verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz. Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimizin katillerinin aynı olduğunu bizler biliyoruz. Biliyoruz ki ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durmak için güçlü olabiliriz. Bizler bizi fırkalara bölmek isteyenlerin asıl dertlerini biliyoruz. Medyada suni gündemler oluşturup bizi ayrıştırmaya çalışanların, Filistin davasını sulandırmaya çalışanların, Amerika'nın ve İsrail'in etki ajanları olduğunu biliyoruz. Bizler mülteci düşmanlığını körüklemeye çalışanların da kimler olduğunu biliyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ayasofya'nın prangalarının kırılması Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün ilk adımıdır, bunu biliyoruz. Bir sabah karanlıktan aydınlık gelsin diye burada toplanan bizler söz veriyoruz. Filistin'in bizler için önemini, kıymetini, tarihini, değerini öğreneceğimize, bizden sonra gelenlere aktaracağımıza ve öğreteceğimize söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BOYKOTA DEVAM EDECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ"

Bilal Erdoğan, "Bizler Amerika'nın arkasında durduğu Siyonist düzene karşı birliğimizi sağlayacağımıza söz veriyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu iş ateşkesle bitmeyecek. Filistin davası sürdüğü müddetçe, hayatımızda boykota yer açacağız, elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayaklarını denk alsınlar. En büyük silahımız duamızı kuşanıp aydınlığa çıkmak için dua edeceğimize söz veriyoruz. İnşallah bu mücadelemizi dualarımızla taçlandıracağız. Yeni yılın ilk gününün sabahında bu mübarek beldenin güzel insanları, camileri doldurup dualarını edip buraya toplanan güzel insanlar, buradan yolumuzu aydınlatan bütün kutlu şehitlerimize selam olsun" dedi.

"KENDİ ÜLKESİNDE MAHKUM OLAN FİLİSTİN BAYRAĞI, DÜNYANIN HER YERİNDE DALGALANDI"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci konuşmasına, şehitlerin adını anarak, hepsinin alanda olduğunu vurgulayarak başladı. Beşinci, "Bizim meselemiz, bütün ırkları tek ırk haline dönüştüren İslamiyet, insaniyet meselemiz var. Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören zihniyete karşı hürriyet, hakkaniyet meselemiz var. Kendinden büyük bombalara maruz kalan masum çocuğun, evladının cesedini poşetlerle toplayan mazlum babanın evini, ocağını, tüm ailesini kaybeden çaresiz annenin izzet ve şeref meselesi var. Yüreğimizde mıhlanan acılar dinmiyor. Şehit edilen her bir kahraman, bizim adımız Filistin'de kaybedilen her can, bizim canımız. Özlenen her istikbal, önce başlar hayalle. Bir hayalin ötesinde bir inançla çıktık bu yola. Kahraman Mehmetçiklerimizin davasında, cesur Filistin halkının yanında, katil İsrail'in karşısında, ahdimiz silahımızdır bu soykırımda. Ölü topraklarındaki mücahit dostum, kutlu sabaha az kaldı. Tüm halklar uyandı, intikama az kaldı, direnişin ateşi tüm dünyada yandı. Kendi ülkesinde mahkum olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı. İmanımızla, inancımızla galibiyete az kaldı. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı. Buradan sizlere güçlü bir yemin kaldı. Kubbetus Sahra'nın safları, Mescid-i Aksa'nın avlusu, kadim Filistin sokakları dolana kadar durmayacağız. Çalışacağız, gece gündüz çalışacağız. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Bu gençlik yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek" dedi.