İstanbul Bilim ve Uzay Festivali Bilimseverleri Buluşturdu

İstanbul Bilim ve Uzay Festivali Bilimseverleri Buluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güngören Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı İstanbul Bilim ve Uzay Festivali, bilim kültürünü yaygınlaştırmak ve çocuklarda bilimsel merak oluşturmak amacıyla düzenlendi. Festivalde birçok atölye, sergi ve etkinlikler ile katılımcılara bilim dünyası tanıtıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğü ve Güngören Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İstanbul Bilim ve Uzay Festivali, bilimseverleri buluşturdu.

F?estival, Aksaray Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Güngören Belediyesi, BAYKAR ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlendi.

Toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması, çocuklar ve gençlerde bilimsel merakın artırılması ve uzay-havacılık teknolojilerine yönelik farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen festival, üç gün boyunca İstanbul'un dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Festival kapsamında, 74 farklı atölye çalışması, 6 akademik söyleşi, bilimsel sergiler, Mobil Bilim Merkezi ve planetaryum gösterimleri, sanal gerçeklik simülatörleri, kodlama ve robotik uygulamaları, dron uçuşları ve dev teleskoplarla gökyüzü gözlemleri gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik alanını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, atölyelere katılan öğrencilerle buluşup, öğretmenlerle sohbet etti.

Burada, öğrencilerin bilime temas ettiği, merakla gözlem yaptığı, üreterek öğrendiği bir iklimi yaşadıklarını aktaran Yentür, her bir atölyede, soru sormaktan çekinmeyen, deneme cesareti gösteren çocukların olduğunu söyledi.

Yentür, bu öz güveni ve öğrenme heyecanını yeşerten her çalışmayı çok kıymetli bulduklarına işaret ederek, "Müdürlük olarak, bilimsel farkındalığı yaygınlaştıran her adımın içindeyiz, takipçisiyiz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımızın bilimle kurduğu her bağ, yarının Türkiye'sine güç katacak. Bilimi sınıf ortamının dışına çıkarıp yaşatan, çocuklarımızı ekranın karşısından kaldırıp deneyimle buluşturan bu festivaller, aslında bir eğitim yaklaşımının sahadaki yansımasıdır." dedi. ???????

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

78 kişinin can verdiği otel yangınında istenen cezalar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Galatasaray'ın efsanesi Hagi, Okan Buruk'u öve öve bitiremedi: Altın ekibin bir parçası

Okan Buruk'u öve öve bitiremedi! Çarpıcı bir itiraf
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.