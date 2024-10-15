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İstanbul Bilim Şenliği Bahçelievler'de Başladı

İstanbul Bilim Şenliği Bahçelievler'de Başladı
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Bahçelievler'de düzenlenen İstanbul Bilim Şenliği, gençlere bilim ve teknoloji ile buluşma fırsatı sunuyor. Şenlik, atölye ve deneylerle dolu iki gün boyunca devam edecek.

BU yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Bilim Şenliği Bahçelievler'de başladı. Şenlikte bilim ve teknoloji meraklısı gençler, çeşitli atölye, deney ve interaktif etkinliklerle bilim dünyasının kapılarını aralıyor. Bahçelievler Yenibosna Stadında gerçekleştirilen şenliğe Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, diğer ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İstanbul Bilim Şenliği, öğrencilerin bilimle buluştuğu, bilime olan ilgilerini artırdığı ve çeşitli deneyimler kazandığı etkinliklerle dolu 2 gün boyunca devam edecek.

İstanbul Bilim Şenliği'nde TÜBİTAK, Bahçelievler Kaymakamlığı, Bahçelievler Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, KIZILAY, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yer aldı.

Bahadır, açılış konuşmasında gençlere sesşenerek "Sevgili gençler, sizler ülkemizin geleceği, bizlerin umudusunuz. Bilim şenliğindeki amacız sizlerde bir merak uyandırmak. Bilime olan merakınız, araştırma ve öğrenme arzunuzla bu ülkenin yarınlarını inşa edecek nesiller olacaksınız. Bugün burada, bilimin büyülü dünyasına adım atarak geleceğinizi şekillendiriyorsunuz" dedi.

'AMACIMIZ BİLİMİ SEVDİRMEK'

Konuşmasında Bahçelievler Belediyesi olarak gençlerin eğitimine ve gelişimine yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Bahadır, "Mart ayında Bilim Merkezi'mizi hizmete açtık. Burada teknoloji, tasarım, matematik, astronomi, uzay ve havacılık ile doğa bilimleri gibi farklı alanlarda gençlerimizin gelişimine katkı sunacak atölyeler bulunuyor. Amacımız, bilimi sevdirmek ve gençlerimizi bu alanda daha donanımlı hale getirmek" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Bahçelievler Belediyesi'nin gençlere yönelik projelerinden de bahseden Bahadır, şunları ekledi: "Bahçelievler'de ikamet eden öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlıyor, devlet okullarında ücretsiz su sebilleri kuruyoruz. Üniversiteli gençlerimizin İstanbulkart ücretlerini karşılayarak ulaşımda kolaylık sağlıyoruz. Ayrıca Bilim Merkezimizdeki farklı atölyelerle gençlerimize bilimsel düşünme becerilerini geliştirme imkanı sunuyoruz. Bugün burada hep birlikte bilimin ışığında öğrencilerimizi, gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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