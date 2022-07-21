İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin tasarımları podyumda görücüye çıktı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezun adaylarının koleksiyon çalışmalarını sergilediği yıl sonu defilesi santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nde 4 sene boyunca "yaparak öğrenme" yöntemleriyle verilen uygulamalı derslerin kazanımlarını ortaya koymak amacıyla düzenlenen defilede 25 öğrencinin mezuniyet projeleri için hazırladığı 85 tasarım sergilendi.

Koleksiyon geliştirme dersi kapsamında öğretim görevlisi Mehlika Orakçıoğlu'nun danışmanlığında hazırlanan defilede, öğrenciler tasarımdan dikişe tüm süreçleri üstlenerek özgün çalışmalara imza attı. 2018'den beri her sene düzenlenen defile, Kovid-19 döneminin ardından yeniden yüz yüze seyircilerini ağırladı.

Tekstil ve giyim sektörünün önde gelen isimlerini ve tasarımcıları da ağırlayan defile, mezun adayların özgün tasarımlarını tekstil sektörü profesyonelleri ile buluşturdu.

Defilede sergilenen tasarımlarda 2023-2024 renk ve trendlerine yer verilerek Çatalhöyük'ten Osmanlı işlemelerine, mitolojik sembollerden Art Nouveau'ya birçok tarihi ve güncel tema işlendi. Aksesuar, kumaş tasarımı ve dikiş gibi tüm süreçleri öğrencilerin üstlendiği çalışmalarda sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kültürel miras, popüler kültür, punk kültürü, cinsiyet ve göç gibi farklı temalar modaya yansıtıldı.

"Eserler birbirinden güzel ve özgün"

Açıklamada, defilede yaptığı konuşmaya yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fuat Beyazıt, öğrencilerin birbirinden özgün eserlerinin bu kadar yaratıcı olabilmesinin hayatta güzel şeyler olacağına dair umut doğurduğunu bildirdi.

Beyazıt, "Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz çok büyük bir emek verdi. Tasarım camiasından misafirlerimizin de öğrencilerimize bu önemli günde destek vermeleri oldukça değerli." ifadesini kullandı.