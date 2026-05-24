Haberler

Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğrenci eylemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasını protesto etmek için Santralİstanbul kampüsü önünde slogan atıp pankart açtı. Polis güvenlik önlemi alırken öğrencilerin bekleyişi sürüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin bazı öğrencileri, üniversitelerinin faaliyet izninin kaldırılması nedeniyle Eyüpsultan'daki kampüsün girişinde eylem yaptı.

Santralİstanbul kampüsünün önünde toplanan öğrenciler çeşitli sloganlar atarak, alınan karara tepki gösterdi.

Ellerinde pankartlar taşıyan gruptakiler, eylem sırasında alkış yaparak ıslık çaldı.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise üniversitenin ana kapısını girişlere kapattı.

Öğrencilerin kampüs önündeki bekleyişleri ise sürüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, 22 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam
8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış

Etnospor'da 1,5 milyon kişi “Dünya burada" dedi
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak
Kılıçdaroğlu cephesinden 'Bu akşam genel merkezde olacak' iddiasına yalanlama

Tansiyonu daha da yükseltecek "Genel merkez" iddiası yalanlandı
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola'yı yalnız bırakmadı

Aynı karede görüntülendiler!
Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi

Milyonların sevgilisiydi, gelinliğiyle büyüledi