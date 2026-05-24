Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğrenci eylemi
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasını protesto etmek için Santralİstanbul kampüsü önünde slogan atıp pankart açtı. Polis güvenlik önlemi alırken öğrencilerin bekleyişi sürüyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesinin bazı öğrencileri, üniversitelerinin faaliyet izninin kaldırılması nedeniyle Eyüpsultan'daki kampüsün girişinde eylem yaptı.
Santralİstanbul kampüsünün önünde toplanan öğrenciler çeşitli sloganlar atarak, alınan karara tepki gösterdi.
Ellerinde pankartlar taşıyan gruptakiler, eylem sırasında alkış yaparak ıslık çaldı.
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise üniversitenin ana kapısını girişlere kapattı.
Öğrencilerin kampüs önündeki bekleyişleri ise sürüyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, 22 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.